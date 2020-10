Lezzeno, scivola sul sentiero Cavargnana, elisoccorso un escursionista

LEZZENO – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica, nei boschi sopra Lezzeno, dove un escursionista tedesco di 67 anni si è infortunato in seguito ad una caduta sul sentiero Cavargnana.

L’uomo era uscito per un’escursione con la moglie. A un certo punto è scivolato ed è ruzzolato per alcune decine di metri, fermandosi alla base del canale. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), la squadra di Canzo della Stazione del Triangolo Lariano e una squadra del Centro operativo del Bione. I tecnici hanno raggiunto il ferito; l’intervento è stato complesso, viste le condizioni ambientali, ed è terminato poco dopo le 15:00. La donna è stata accompagnata a valle. L’escursionista è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Como.