LODI – Mattinata di grandi difficoltà per la viabilità sull’autostrada A1 dove la nebbia giovedì ha provocato quattro incidenti con feriti.

Il tratto interessato è al chilometro 39, dove sono intervenuti i soccorsi per prestare aiuto agli automobilisti coinvolti nei sinistri.

La nebbia sta mettendo in difficoltà anche i mezzi di soccorso, proprio per le condizioni meteo avverse l’elicottero del 118 non è potuto intervenire.

Il bilancio è di nove persone trasportate in ospedale, nessuno grave. Restano sul posto 5 ambulanze, due automediche e un’auto infermieristica.