Magreglio, investe due pedoni facendoli finire nel Lambro: un morto e un ferito grave

Dramma lungo la Sp41 nel primo pomeriggio di oggi, domenica

MAGREGLIO – Tragico incidente quello avvenuto pochi minuti prima delle 14.30 di oggi, domenica, lungo la Strada Provinciale 41 nel comune di Magreglio all’altezza dell’incrocio con via Foppa.

Un’auto, un’Audi, guidata da un uomo che stava viaggiando lungo la Provinciale in direzione Magreglio, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha travolto due pedoni, un uomo e una donna, che stavano camminando a bordo strada sbalzandoli nel fiume Lambro, che proprio in quel punto scorre sotto la carreggiata.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo, classe 1951, residente in paese mentre la donna, anche lei residente in paese, dopo essere stata soccorsa, è stata ricoverata all’ospedale in gravissime condizioni.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di tre ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso di Como. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Erba e Canzo, la Polizia Locale e i Carabinieri che ora dovranno capire le cause e la dinamica del tragico incidente.

Bloccata in entrambi i sensi la viabilità lungo la Sp41.

Maggiori informazioni non appena possibile.