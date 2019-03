Precipita dal tetto di un’azienda

Giovane di 16 anni elisoccorso a Como in gravi condizioni

MARIANO COMENSE – Grave incidente in un impianto lavorativo in via Sant’Ambrogio, a Mariano Comense: un ragazzo di 16 anni è precipitato da un tetto.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14: sul posto si sono portati subito i soccorsi, allertati in codice rosso. Da Milano si è alzato in volo l’elicottero che ha trasportato il giovane all’Ospedale Sant’Anna di Como, dov’è ricoverato in gravi condizioni.

Alle forze dell’ordine il compito di fare luce sulla dinamica dell’incidente: parrebbe che il ragazzino fosse salito abusivamente sul tetto dell’azienda per fare parkour.