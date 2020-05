Milano, droga nascosta in pasticceria: arrestato 34enne

MILANO – Martedì pomeriggio, in via Lazzati a Milano la Squadra Investigativa del Commissariato Sempione, ha arrestato un 34enne, titolare di una pasticceria di Trezzano sul Naviglio, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Lo hanno fermato per un controllo mentre si trovava a bordo di uno scooter e nel vano sottoscocca del motore nascondeva 200 grammi di marijuana. Altri 380 grammi li aveva nascosti nel frigo-gelati della pasticceria.

Gli agenti hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento della droga e 745 euro in contanti.