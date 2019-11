Neve. Il Passo dello Spluga resta chiuso, mezzi al lavoro

SONDRIO – Proseguono senza sosta le attività per fronteggiare l’emergenza neve e gelo che sta interessando le regioni del nord, dove il traffico è regolare sulla quasi totalità delle strade in gestione.

“L’ondata di maltempo ha fatto registrare picchi di neve e accumuli fino a 60 centimetri, in particolare sulle strade di montagna – spiegano da Anas – Uomini e mezzi sono al lavoro senza sosta da 24 ore per garantire la transitabilità in sicurezza delle statali.

In Lombardia ancora chiuso il Passo Spluga lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a partire dal km 147,700, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio.

Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l’abitato del comune di Madesimo.