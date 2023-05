Open House Milano. Anche Palazzo Pirelli aderisce all’iniziativa

MILANO – C’è anche Palazzo Pirelli, sede istituzionale del Consiglio regionale, tra gli oltre 100 edifici pubblici e privati di Milano che saranno accessibili gratuitamente al pubblico questo week-end, 13 e 14 maggio, con il supporto di proprietari, progettisti, studenti volontari e appassionati di architettura nel ruolo di guide.

Il ‘Pirellone’, così affettuosamente chiamato, sarà visitabile nella sola giornata di domenica 14 maggio, dalle 10 alle 18. E’ risultato essere peraltro tra le sedi più richieste e visitate nelle precedenti edizioni di Open House Milano prima della pandemia: sono stati 6.500 i visitatori nell’edizione 2018 e oltre 4.000 i lombardi che hanno visitato la sede regionale nell’edizione 2019 con apertura nella sola giornata domenicale.

Per accedere è indispensabile la prenotazione da effettuarsi al seguente link https://www.openhousemilano.org/sito/grattacielo-pirelli: sempre a questo link è possibile approfondire durata e modalità della visita, durante la quale sarà accessibile anche l’Aula consiliare a salire al Belvedere del 31° piano dedicato a Enzo Jannacci.

Palazzo Pirelli fu progettato nel 1950 da Gio Ponti e inaugurato nel 1960. Contribuirono alla progettazione e alla costruzione dell’edificio alcuni tra i maggiori architetti e ingegneri del tempo: Fornaroli, Rosselli, Valtolina, Dell’Orto, Nervi e Danusso. Grazie ai suoi 127 metri di altezza è ancora oggi uno degli edifici in cemento armato più alti del mondo ed è considerato un oggetto di design più volte replicato. Originariamente costruito per ospitare gli uffici della storica azienda di pneumatici, rappresenta l’emblema della ricostruzione post-bellica e del boom economico. Nel 1978 il palazzo fu acquistato da Regione Lombardia per farne la propria sede e dal 2011 ospita gli uffici del Consiglio regionale, dei gruppi consiliari e delle authority regionali.