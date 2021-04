MILANO – Questa sera, martedì 13 aprile, a partire dalle ore 18, Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli si illumineranno simbolicamente di verde, in occasione di un momento celebrativo in Consiglio regionale dedicato alla Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

“Le ‘Penne nere’ – sottolinea Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione – sono per noi lombardi e italiani motivo di orgoglio. Ancora di più, dopo avere ammirato l’impegno e il senso del dovere che hanno messo in campo durante la pandemia”.

Un gesto simbolico

“L’ospedale da campo di Bergamo – ha ricordato Bolognini – è stato l’esempio più lampante della grande dedizione delle nostre amate ‘Penne nere’. Dopo le celebrazioni in occasione della Giornata Regionale della riconoscenza per gli Alpini, ci sembrava doveroso omaggiarli e ringraziarli anche con un gesto simbolico come l’accensione dei piani alti di Palazzo Lombardia e del Grattacielo Pirelli”.

Un appuntamento fisso per non dimenticare

La Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, istituita nel 2020, verrà celebrata ogni anno il 2 aprile, in ricordo del giorno della benedizione dell’ospedale da campo, allestito a Bergamo dall’Associazione Nazionale Alpini per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.