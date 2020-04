Passo dello Spluga, al via i lavori per sgomberare la neve. Riapre il 22 aprile

SONDRIO – Anas ha avviato le attività di sgombero neve e sistemazione della pavimentazione necessarie per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità del tratto montano della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”.

In accordo con l’Autorità Elvetica, che sta ultimando la pulizia della carreggiata lungo il versante di competenza, la riapertura al transito del Passo dello Spluga è stata programmata per mercoledì 22 aprile. Il passo era stato interdetto al transito a novembre per la consueta chiusura invernale.

Nel dettaglio, la statale 36 sarà riaperta tra Montespluga (km 147), località nel comune di Madesimo, e il confine di Stato (km 149,519).

Per effetto della riapertura della statale, sarà revocata anche la fascia oraria notturna di chiusura della statale (18:00 – 8:00) fra Teggiate, al km 140,625, e Montespluga, al km 147, nel comune di Madesimo.