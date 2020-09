Perseguitava l’ex e il nuovo compagno, divieto di avvicinamento per un 40enne

CAMPIONE D’ITALIA (CO) – Nella giornata di ieri, giovedì, il personale del Nucleo Carabinieri d’Italia a seguito di un’attività di indagine ha chiesto e ottenuto dalla competente autorità giudiziaria una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento nei confronti di un cittadino di 40 anni campionese.

L’indagato è stato sottoposto ad indagini a seguito di una serie di atti persecutori posti in essere nel territorio dell’exclave, all’indirizzo della ex fidanzata e del suo nuovo compagno.

I fatti risalgono all’inizio del mese di marzo e sino alla fine di agosto 2020. L’uomo non potrà avvicinarsi né contattare in alcun modo le persone offese. Eventuali violazioni verranno punite con un aggravamento della misura, anche con l’arresto in caso di flagranza.