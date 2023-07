Pullman di turisti comaschi prende fuoco rientrando dalla Liguria, 25 intossicati

L’incendio è avvenuto nel tardo pomeriggio all’interno della galleria Monte Giugo (Genova) tra Recco e Nervi

COMO – Paura in A12 ieri, domenica, dove un pullman di turisti che stava rientrando dalle Cinque terre verso il comasco ha preso fuoco a seguito di un surriscaldamento.

L’incendio è avvenuto nel tardo pomeriggio all’interno della galleria Monte Giugo (Genova) tra Recco e Nervi. Le fiamme hanno provocato un denso fumo nero che ha invaso la galleria e provocato seri problemi: otto persone, fra cui l’autista del pullman, sono state ricoverate per aver respirato le esalazioni dell’incendio.

I Vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio passando attraverso il bypass dell’altro senso di marcia e hanno fatto invertire il senso di spinta dell’aria del sistema di ventilazione della galleria per spingere il fumo verso l’uscita del lato di Genova avendo così una migliorare visibilità per poter attaccare l’incendio. La volta del tunnel ha riportato danni da calore e, allo stato attuale, non è possibile consentirne l’uso comunque vincolato al ripristino delle condizioni di sicurezza.

25 in totale le persone rimaste intossicate. Inevitabili le conseguenze sul traffico con pesanti rallentamenti a causa della chiusura del tratto di autostrada.