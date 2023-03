Sant’Omobono Terme, 69enne muore colpito da un albero

SANT’OMOBONO TERME (BG) – Incidente mortale intorno a mezzogiorno a Sant’Omobono Terme, provincia di Bergamo. Vittima di un infortunio agricolo un 69enne, che ha incontrato la morte in via degli Alpini, in una dinamica ancora da chiarire.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava guidando un mezzo agricolo quando è stato colpito da un albero in località impervia. Intervenuti sul posto per elisoccorso, ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri nel tentativo di salvarlo. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate.