Scivola e finisce in una zona impervia, soccorso un fungiatt

Intervento per un fungiatt in Valgerola

Il 52enne è stato recuperato illeso dall’elicottero

VALGEROLA (SO) – Un altro cercatore di funghi soccorso ieri pomeriggio, 29 agosto. Era da solo, in località Pescegallo, a 1400 metri di quota. E’ scivolato e si è ritrovato in una zona molto ripida, non riusciva più a muoversi da lì. Allora ha chiesto aiuto. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio, cinque tecnici della stazione di Morbegno della VII Valtellina Valchiavenna e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo, 52 anni, stato recuperato, illeso, dall’elicottero e portato a valle.