Scompare nel lago di Gavirate, 57enne muore annegato

GAVIRATE (VA) – E’ scomparso nelle acque del lago di Gavirate, in provincia di Varese, mentre stava facendo un bagno, ma purtroppo i tentativi di soccorso sono stati tutti inutili. Un uomo di 57 anni è stato recuperato senza vita nel pomeriggio di oggi, 22 agosto.

Sul posto intorno alle 17 sono intervenuti i sanitari del 118, l’elicottero dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le ricerche si sono concluse in maniera drammatica, i sanitari una volta recuperato il 57enne hanno tentato le disparate manovre di rianimazione, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne la morte.