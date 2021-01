SENAGO (MI) – Nella serata di mercoledì i Carabinieri della Stazione di Senago hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne cittadino italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” ed hashish ai fini di spaccio.

In particolare, il Comandante della Stazione, nel pomeriggio di ieri, libero dal servizio, nel transitare in via Toti, aveva notato l’arrestato uscire da un’abitazione diversa dal suo indirizzo di residenza insieme ad altro soggetto pregiudicato di Senago salire a bordo di autovettura con il parabrezza gravemente incrinato ed il lunotto infranto. Rintracciati nel comune dalla pattuglia in circuito, i due sono stati sottoposti a controllo. Il 24enne ha riferito ai Carabinieri che il danneggiamento era avvenuto pochi minuti prima davanti alla propria abitazione dalla quale dichiarava (falsamente) di essersi appena allontanato.

I militari non convinti dalle dichiarazioni sono tornati con il giovane all’appartamento da cui era stato visto uscire. Nella circostanza oltre ad accertare che vi viveva in affitto da circa un anno i Carabinieri hanno rinvenuto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, 1 kg e 672gr di marijuana e 200gr di hashish suddivisa in più confezioni nascoste rispettivamente nella camera da letto e nel soggiorno, unitamente a somma in contanti pari a 1300 €, ritrovata in un cassetto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la Casa Circondariale “San Vittore”.