Sequestro beni di lusso alla frontiera, in azione la Guardia di Finanza

COMO – Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Como un elevato numero di beni e ingenti quantitativi di valuta, a seguito di alcuni controlli detti ‘di retrovalico’ al confine con la Svizzera, intensificati in vista delle festività natalizie mediante postazioni dinamiche attuate in punti meno presidiati.

Accertamenti su decine di veicoli hanno fatto pervenire a sequestro 4 orologi di pregio dal valore stimato di circa 150 mila euro, catenine, collane e orecchini di oro e pietre preziose per oltre 20 mila euro, 200 sigari di un noto brand estero, un telefono cellulare del valore di oltre 1.200 euro, nonché all’intercettazione di valuta per circa 70 mila euro. Segnalati per contrabbando i transitanti.