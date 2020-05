Seriate, bimba di 2 anni cade dal balcone: codice rosso in ospedale

SERIATE – Paura nel primo pomeriggio di venerdì a Seriate, in provincia di Bergamo, dove una bambina di soli due anni è precipitata dal balcone di casa procurandosi dei traumi gravi.

La piccola è caduta per circa cinque metri, dal secondo piano dell’abitazione. La piccola potrebbe essersi arrampicata sulla ringhiera, secondo le prime informazioni emerse, finendo per precipitare di sotto. Per soccorrerla è stato mobilitato anche l’elicottero del 118 che ha trasportato la bambina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.