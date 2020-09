Si infortuna mentre fa canyoning in Val Bodengo, soccorso 30enne

GORDONA (SO) – Intervento poco dopo mezzogiorno in Val Bodengo per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino.

I tecnici sono stati allertati dalla centrale per un uomo di 30 anni, residente in provincia di Como. Stava percorrendo il tratto di canyoning del Bodengo 1, quando si è fatto male a una caviglia, una probabile frattura.

La conformazione del percorso non ha consentito l’intervento dell’elicottero e quindi sono intervenute le squadre territoriali, con nove tecnici del Cnsas di Chiavenna e due militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

L’uomo è stato recuperato con il palo pescante e poi consegnato all’ambulanza, che lo ha condotto all’ospedale di Gravedona. L’intervento si è concluso intorno alle 14.