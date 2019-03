COMO – Dalle prime ore di questa mattina, venerdì, è in corso un’operazione della Guardia di Finanza nei confronti di 9 soggetti (due in carcere e sette ai domiciliari) tra cui un sindaco della provincia di Como.

Una delle due ordinanze di custodia cautelare in carcere è destinata proprio all’esponente delle istituzioni: Giuseppe Farina, primo cittadino del comune di Valsolda, indagato per presunti accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché per violazioni edilizie.

L’operazione, diretta dalla locale Procura della Repubblica, vede impegnati Finanzieri in provincia di Como, Sondrio, Milano e Roma.