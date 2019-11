Sorpresi dal buio, soccorsi quattro giovani in Val Lia

ALTA VALTELLINA (SO) – Terminato nella serata di ieri, 1° novembre, un intervento per il recupero di quattro giovani brianzoli, sorpresi dal buio e quindi in difficoltà nei pressi del bivacco Cantoni, in Val Lia. La richiesta di intervento è arrivata verso le 18.30 di venerdì al Soccorso alpino – VII Delegazione Valtellina Valchiavenna. Le squadre li hanno raggiunti e riaccompagnati a valle, illesi. All’intervento hanno collaborato anche il SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.