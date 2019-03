PAVIA – Ci risiamo: ancora una volta per colpa dell’uso improprio dello spray al peperoncino, alcuni giovani sono stati soccorsi in una scuola. E’ successo giovedì mattina a Pavia, alle scuole medie

Nove intossicati è il bilancio diramato dal 118, nessuno di loro è in condizioni preoccupanti. A preoccupare è invece la serie di episodi analoghi che sono accaduti in questi mesi, l’ultimo solo qualche giorno fa, il 27 febbraio, in una scuola di Brescia. In quel caso erano stati ben 15 gli studenti trasportati in ospedale.