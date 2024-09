Strage a Paderno Dugnano. Uccisi padre, madre e figlio di 12 anni

Il figlio maggiore di 17 anni avrebbe confessato di aver ucciso il padre, dopo che quest’ultimo aveva tolto la vita alla moglie e al figlio minore

PADERNO DUGNANO – Tragedia a Paderno Dugnano, nel milanese, dove padre, madre e figlio di 12 anni sono stati trovati morti nella propria abitazione durante la notte. Le vittime sono una donna di 48 anni, un uomo di 51 imprenditore edile di professione e il loro figlio di soli 12 anni. A dare l’allarme è stato il figlio maggiore della coppia, un ragazzo di 17 anni, che ha chiamato il 118 confessando di aver ucciso il padre e di averlo fatto dopo che quest’ultimo aveva ucciso la madre e il fratellino.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato i corpi delle tre vittime ormai senza vita. Dalle prime indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sembra che le vittime siano state tutte colpite con un’arma da taglio. Non sono stati riscontrati segni di effrazione alla porta di ingresso e l’interno dell’abitazione non presentava segni di disordine.

Le circostanze esatte di questa terribile vicenda sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e capire cosa possa aver scatenato tale violenza in un contesto familiare. La comunità di Paderno Dugnano è sotto shock per quanto accaduto, mentre le indagini proseguono per fare luce su ogni dettaglio di questa drammatica notte.