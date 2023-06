Taglio del nastro per un nuovo tratto di lungolago a Como

COMO – Con l’apertura del tratto da piazza sant’Agostino alla nuova biglietteria il nuovo lungolago di Como è di nuovo fruibile quasi completamente.

A tagliare il nastro di questo tratto molto atteso dalla cittadinanza sono stati gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) con il sindaco Alessandro Rapinese. Taglio del nastro per riconsegnare alla città, e ai turisti, un’opera attesa da anni che si presenta molto bella e che, contemporaneamente, garantisce la sicurezza di Como dalle esondazioni.

“Siamo arrivati al 70% dei lavori realizzati – ha sottolineato l’assessore Sertori – e più di 300 metri di passeggiata sono stati restituiti ai comaschi e al mondo. Questo è un cantiere abbastanza emblematico non perché di importi incredibili, ma per le forti difficoltà per la realizzazione perché noi abbiamo messo dei paletti realizzativi, ovvero quello di non sospendere il traffico e di lasciare le due corsie durante la fase dei lavori e ai pedoni la possibilità di percorrere in sicurezza il tracciato. Per questo, spesso, abbiamo dovuto portare i materiali anche dal lago. Siamo stati anche fortunati perché i lavori se li è aggiudicati un’impresa che si è dimostrata molto seria e che, insieme alla direzione lavori, ha fatto un ottimo lavoro”.

Sertori ha poi ricordato che sotto il cantiere sono state posizionate le vasche che servono per contrastare le esondazioni che, negli anni, ci sono state su piazza Cavour, “ma anche del rigurgito delle acque della città interna verso il lago quando il livello si alza oltre una certa soglia. Quindi abbiamo anche risolto un problema idraulico non da poco”.

“A dicembre, con il presidente Fontana – ha continuato Sertori – consegneremo anche piazza Cavour. A quel punto, i lavori saranno oltre il 90% e le opere rimanenti da fare saranno dentro la vasca e non incideranno né sui cittadini né sui turisti”. In pochi minuti la passeggiata si è subito riempita di cittadini e turisti.

“Mi fa piacere perché quando abbiamo iniziato il cantiere gli albergatori erano dubbiosi. Poco fa ho incontrato uno di loro che ha dovuto riconoscere che quello che avevo detto qualche anno fa si è verificato e si è complimentato con me, con il presidente Fontana e con la Regione. Sono cose che danno soddisfazione. Per la biglietteria opere civili completate – ha continuato Sertori – ed entro luglio completeremo anche il resto”.