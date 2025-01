Tragedia a Cremona, 15enne muore investita da un autobus

CREMONA – Drammatico incidente in via Dante a Cremona questa mattina, 31 gennaio, intorno alle ore 7.40. Una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus mentre attraversava la strada. La 15enne stava andando a scuola. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Immediata la chiamata ai soccorsi con i Vigili del Fuoco, l’automedica e l’ambulanza che si sono precipitati sul lungo della tragedia. Nonostante i tentativi di salvare la vita alla ragazzina, per lei non c’è stato nulla da fare se non dichiarare il decesso. Anche il condecente del bus, un 55enne, è stato valutato dai sanitari ma non è stato ospedalizzato.