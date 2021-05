Tragico incidente a Malnate, muore un uomo di 57 anni

MALNATE (VA) – Lo scontro tra due auto ha causato la morte di un uomo di 57 anni. Il gravissimo incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 26 maggio, a Malnate (VA). Mancavano alcuni minuti alle 18 quando due auto si sono scontrate in via 1° Maggio, l’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Purtroppo per il 57enne alla guida di una delle due auto non c’è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Non sarebbero in pericolo di vita le altre due persone coinvolte nell’incidente, un ragazzo di 23 anni e uno di 32. Spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.