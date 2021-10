Treni, sabato notte circolazione sospesa per lavori a Sesto e Greco Pirelli

Dalle 21 di sabato alle 7 di domenica, circolazione dei treni sospesa tra Sesto e Milano Greco Pirelli

Corse cancellate e bus sostitutivi sulle linee interessate

MILANO / LECCO – Dalle ore 21:00 di sabato 30 alle ore 7:00 di domenica 31 ottobre, per lavori di potenziamento tecnologico nelle stazioni di Sesto S.G. e Milano Greco Pirelli, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Monza e Milano. Lo fa sapere RFI in una nota.

Sono previste delle modifiche alle linee (in grassetto quelle che interessano il territorio lecchese):

I treni delle relazioni S8 Milano-Carnate-Lecco, RE Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S11 Milano-Seregno-Como-Chiasso e RE Milano Centrale-Chiasso-Lugano-Locarno sono cancellati tra Milano e Monza e sostituiti con bus.

RE S11 Milano-Seregno-Como-Chiasso e RE Milano Centrale-Chiasso-Lugano-Locarno sono cancellati tra Milano e Monza e sostituiti con bus. I treni della relazione S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate modificano la numerazione, gli orari e sono cancellati tra MI Lambrate/MI P.ta Garibaldi/MI Greco Pirelli e Seregno/Monza.

I treni regionali della relazione Milano-Carnate-Bergamo sono cancellati tra Milano e Monza/Carnate U. e sostituiti con bus.

sono cancellati tra Milano e Monza/Carnate U. e sostituiti con bus. Alcuni treni regionali della relazione Milano-Treviglio-Brescia subiscono variazioni: 10913 sostituito da nuovo treno con partenza da Milano C.le, 10915 e 10910 cancellati tra MI Lambrate e MI Greco Pirelli

Alcuni treni regionali della relazione Milano-Piacenza (via Lodi) subiscono variazioni: 10886 cancellato da MI Lambrate a MI Greco Pirelli e 10853 cancellato e sostituito con bus da MI Greco Pirelli a MI Lambrate.

Il treno R 10455 della relazione Milano-Pavia (via Stradella) sostituito da nuovo treno con partenza da Milano C.le.

I bus fermano nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di CHIASSO: piazza XXIV Maggio Ponte Chiasso – COMO C:via Scalabrini 44 – MI P.ta GARIBALDI: v.le Luigi Sturzo – MILANO C.LE: piazza IV Novembre/ang. via Filzi (accanto hotel Gallia) – MI LAMBRATE: piazza Monte Titano – DESIO: via Monsignor Giuseppe Camnasio (fermata autoguidovie) – SEVESO B.: via Montecassino 13 – CESANO M.: via Santo Stefano 2 – CERIANO L.S.: via 1°Maggio – CARNATE U.: via Carlo Alberto Dalla Chiesa (piazzale dietro la stazione).

L’orario dei bus sostitutivi può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, nella sezione avvisi del sito internet di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.