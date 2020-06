CORNATE D’ADDA (MB) – Sono proseguite anche oggi, domenica, le ricerche dell’uomo di 48 anni che ieri è stato trascinato via dalla corrente del fiume Adda dopo essersi tuffato nel tentativo di salvare la figlia caduta in acqua.

Il tragico evento si è verificato ieri pomeriggio, sabato, a Cornate d’Adda: stando alle informazioni disponibili, la bimba di 9 anni sarebbe scivolata nell’acqua e il padre si sarebbe tuffato per prestarle soccorso trovandosi, però, in difficoltà a causa delle correnti.

Ad assistere alla scena un pescatore che si è quindi tuffato a sua volta per aiutare i due. Raggiunta la bambina, quest’ultimo ha cercato invano di afferrare anche il papà che, però, è stato trascinato via. La piccola è stata portata in salvo sulla riva.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno subito dato il via alle ricerche, sospese con il sopraggiungere del buio e riprese poi questa mattina.