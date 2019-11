Va in fuoripista e rischia di finire in un precipizio, salvato uno sciatore

Soccorso un 21enne di Milano

Soccorsi in azione sabato nella sky-area di Madesimo

MADESIMO (SO) – Si è fermato a pochi metri da un salto di roccia, dove c’è una cascata di ghiaccio, dopo essere uscito dalla pista mentre sciava. Soccorso e riportato a valle illeso un ragazzo di 21 anni di Milano. La richiesta di intervento è arrivata poco prima delle 17 da parte di Soreu al Soccorso alpino, VII delegazione Valtellina – Valchiavenna, e al Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

I gestori della ski-area hanno messo a disposizione un battipista. Il ragazzo stava scendendo ma è uscito dal tracciato ed è entrato nella Valle del Groppera. A un certo punto ha capito di essere in difficoltà e ha chiesto aiuto. I soccorritori lo hanno localizzato, raggiunto, messo in sicurezza e poi, insieme, hanno risalito tutta la tratta. L’intervento è terminato poco prima delle 20.30.

In montagna d’inverno è indispensabile avere sempre con sé l’attrezzatura per l’autosoccorso, con dispositivo Artva, pala e sonda, oltre a un equipaggiamento adeguato. E’ molto importante anche prestare attenzione alla segnaletica delle piste perché una svista può mettere in pericolo, soprattutto chi non conosce bene i posti.