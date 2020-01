Valdidentro. Con il bob contro un albero, morto il bimbo di 4 anni

VALDIDENTRO (SO) – Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni che, nel pomeriggio di sabato, era rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente con il bob avvenuto sulle nevi di Valdidentro (SO). Il piccolo Diego Lanfranchi era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essersi schiantato contro un albero con il bob. Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo e ieri, 6 gennaio, si è appresa la drammatica notizia della sua morte. Dimesso invece il fratellino di due anni che si trovava nella parte posteriore dello slittino.