Varese, brucia la collina di Angera: vigili del fuoco e canadair al lavoro

VARESE – E’ proseguito per tutta la notte il lavoro dei Vigili del Fuoco per spegnere il vasto incendio boschivo che ha interessato la collina San Quirico di Angera, in provincia di Varese.

In supporto alle squadre da terra, in mattinata sono intervenuti anche tre canadair oltre che dei droni per monitorare dall’alto la situazione.