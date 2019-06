Vigili del Fuoco e Unicef Italia insieme per i diritti dei bambini

Vigili del Fuoco confermati Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia

Diritti dei bambini, Unicef e Vigili del Fuoco rinnovano protocollo d’intesa

ROMA – A Roma, in occasione dell’Assemblea nazionale dei Volontari dell’Unicef Italia, è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa che vedrà impegnati, per i prossimi cinque anni, l’Unicef Italia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il Protocollo è stato firmato dal Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo e dal Vice Capo Dipartimento Vicario-Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Fabio Dattilo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene inoltre confermato Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia.

Obiettivo della collaborazione è di condividere e realizzare azioni e iniziative di sensibilizzazione a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo alla promozione e alla tutela della sicurezza e alla diffusione dei valori della protezione e prevenzione del rischio, in particolare per i bambini e i giovani.

“La presenza nelle emergenze, caratterizzata dall’imparzialità e votata esclusivamente a rispondere ai bisogni dell’essere umano, accomuna i Vigili del Fuoco e l’Unicef e crea i presupposti per una naturale alleanza tra loro in favore dell’infanzia” ha dichiarato Francesco Samengo.

“Azioni e iniziative comuni legano l’Unicef e i Vigili del Fuoco, nello spirito di una antica e datata collaborazione che, anche attraverso la sottoscrizione odierna, intende confermare ed arricchire la condivisione e la vicinanza ai diritti dell’infanzia tutta, segnatamente dei bambini dimenticati e di quelli in particolare condizione di vulnerabilità e degrado sociale e assicurare l’inclusione anche dei bambini con disabilità” ha dichiarato il Vice Capo Dipartimento Vicario-Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Fabio Dattilo.

Il Protocollo vedrà l’Unicef Italia e i Vigili del fuoco impegnati in diverse iniziative su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la rete dei Comitati Unicef locali, per diffondere informazioni e promuovere attività che coinvolgano direttamente i bambini e le loro famiglie sulla propria salute, sicurezza e sulla prevenzione dei rischi in caso di necessità.