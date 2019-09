Vimercate, sacche di sangue scambiate, morta una donna

La donna era ricoverata all’Ospedale di Vimercate

Probabilmente le sacche di sangue sono state confuse per un caso di omonimia

VIMERCATE – Una donna è morta venerdì scorso all’Ospedale di Vimercate dov’era ricoverata dopo un’operazione per una trasfusione sbagliata di sangue.

Parrebbe che la donna fosse ricoverata dopo un’operazione per la frattura di un femore. La trasfusione sarebbe però stata fatta con la sacca di sangue sbagliata: l’ipotesi è un errore umano, uno scambio di sacche per un caso di omonimia. La donna è morta dopo che i suoi anticorpi hanno attaccato i globuli rossi non riconosciuti.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine interna.