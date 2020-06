ZELBIO – Spavento nel pomeriggio di oggi, venerdì, a Zelbio, in via Stoppani, per due ragazze che stavano guidando il quad e, per cause da chiarire, sono uscite di strada ribaltandosi.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Sos Canzo e l’elisoccorso da Milano, e i Vigili del Fuoco di Canzo.

Le due ragazze coinvolte, entrambe di 19 anni, sono state soccorso in codice giallo: una è stata elisoccorsa e l’altra trasportata in ambulanza all’Ospedale di Erba.