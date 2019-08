Comunità Montana, De Capitani: “Senza un cambio di passo chiederò di uscire dall’ente”

PESCATE – “In vista delle prossime elezioni della giunta della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino, devo rimarcare il fatto che a mio avviso il governo della stessa negli ultimi anni è stato il peggiore che abbia mai visto.

Il paragone con l’altra Comunità Montana del territorio, quella della Valsassina è improponibile: là hanno distribuito 26 milioni di euro in cinque anni ai comuni, qui si sono distribuite le poltrone, perdendo di vista le esigenze della Comunità e dei comuni in particolare.

Basti dire che per ripristinare il tratto pescatese della strada di San Michele che porta alla frazione di Galbiate, é dovuto intervenire il parco del Monte Barro, il comune di Pescate con 5.000 euro e quello di Galbiate con 10.000 euro, mentre la Comunità Montana non ha mosso un dito, come se per loro i residenti a San Michele non esistessero.

L’unica cosa buona a mio avviso che questa Comunità Montana ha fatto, o meglio non han fatto, é quella di non prendersi carico dell’accoglienza diffusa dei migranti come invece ha fatto la Comunita Montana della Valsassina, ma mi sembra un po’ poco per dare un voto di sufficienza. Spero davvero che i vertici di questo ente abbiano almeno la compiacenza di non presentarsi al rinnovo, perchè, lo dico già da adesso, in caso contrario avranno il mio voto contrario.

Non è questione di politica, non avrei problemi a votare esponenti anche di sinistra, ma che abbiano passione e vicinanza ai comuni e al territorio, che siano punti di riferimento importanti. Io la volta precedente ho votato contro alla presidenza attuale e i fatti credo mi abbiano dato ragione. Stavolta se non ci sarà un deciso cambio di passo non solo non delegherò più il mio vice sindaco a partecipare all’assemblea, ma chiederò di uscire dall’ente, perchè star dentro a carrozzoni che producono poco o nulla non fa per me”.

Dante De Capitani

Sindaco di Pescate