Peccati, presidente Confcommercio: “Nuovo lungolago, occasione di sviluppo economico turistico”

L’intervento di Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco

“Il concorso per il nuovo lungolago è solo il punto di partenza”

LECCO – “Confrontarsi sul tema del lungolago è un’opportunità preziosa per Lecco. Lo è a maggior ragione oggi, dato che siamo nel vivo di un percorso che ha visto la presentazione di 19 progetti con tanto di mostra nei locali del Comune di Lecco.

Permettetemi di esprimere un pizzico di orgoglio perché sul tema del lungolago da anni Confcommercio ha spronato la città e i diversi attori. Come ho già ripetuto, il concorso è un punto di partenza, un nuovo inizio per la città e per il territorio. Ogni passo in avanti che ci avvicina al traguardo di avere finalmente anche a Lecco un lungolago degno di questo nome è per noi un elemento positivo.

Noi crediamo nel valore di questo approfondimento e nella bontà dei lavori proposti. Non tocca a noi scegliere quale sarà il progetto vincitore, ma fin da ora ci preme evidenziare alcuni fattori per noi decisivi. La sintesi è racchiusa nel titolo del mio intervento: la riqualificazione del lungolago deve essere occasione di sviluppo economico turistico.

Che cosa significa? Certo, chiediamo una riqualificazione all’avanguardia, pregevole e accattivante. Un nuovo fiore all’occhiello di cui vantarsi. Un biglietto da visita che renda ancora più innamorati e orgogliosi di Lecco i lecchesi. Ma il progetto deve essere funzionale e integrato in quella che è la visione della città, in quella che deve essere la vocazione. la mission di Lecco, ovvero quella legata a uno sviluppo economico e turistico.

Quindi abbiamo bisogno di un waterfront che dialoghi e si integri con le attività che già si affacciano sul lungolago, che valorizzi le potenzialità di locali ed esercizi, che pensi al loro sviluppo e alla loro crescita quantitativa e qualitativa. Serve una visione lungimirante ma concreta. Il waterfront deve essere opportunità di svolta e ulteriore crescita per una città che – anche in occasione delle proiezioni natalizie di Luci sul Lecco – ha mostrato tutto il suo potenziale di attrattività.

Vanno bene l’esaltazione dell’aspetto paesaggistico e della sostenibilità. Condividiamo tutte gli obiettivi green, però chiediamo che si ragioni pensando agli attori che giocano la partita del turismo, ovvero gli operatori economici, gli imprenditori, gli investitori. Detto senza giri di parole: non serve un nuovo lungolago fine a sé stesso!

Un’ultima annotazione permettetemela sul porto. Anche su questo Confcommercio Lecco da anni insiste perché non ci si dimentichi o non si trascuri questo aspetto. Il porto deve essere centrale in questa nuova visione di Lecco che uscirà dal nuovo lungolago. Non possiamo perdere più tempo. Anche qui sono molto esplicito. Se in passato abbiamo dato indicazioni e suggerimenti sulla collocazione di questa struttura, oggi diciamo: fatelo dove volete, ma fatelo il prima possibile. Non è più accettabile che Lecco non abbiamo un porticciolo turistico”.

Antonio Peccati

Presidente Confcommercio Lecco