A 70 anni è morto lo storico dell’arte Philippe Daverio

Cordoglio per la scomparsa prematura di un personaggio geniale

MILANO – Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 17 ottobre. E’ morto oggi, 2 settembre, Philippe Daverio, storico dell’arte, docente, saggista, politico e personaggio televisivo italiano.

Lo ricordiamo ospite a Lecco nel maggio del 2016 per un incontro nato in occasione della mostra di Gaetano Orazio. “A grandi bracciate nell’oscurità”. L’appuntamento, organizzato al Teatro della Società, si inseriva nel ciclo di incontri della rassegna “Leggermente” organizzata da Assocultura, Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Una nota di cordoglio è arrivata anche da Regione Lombardia: “Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa notizia della prematura scomparsa dell’amico Philippe Daverio, storico dell’arte, esperto di lingue, di culture e di tradizionali locali, saggista e docente, grande divulgatore colto e raffinato e grande spirito europeista, amante del paradosso e della provocazione intellettuale. Geniale, per certi aspetti unico. Passione e competenza hanno caratterizzato la sua esistenza, sempre segnata da un’energia e una voglia di fare dirompenti. La Regione e i lombardi lo ricorderanno sempre con affetto e con quella familiarità che sapeva trasmettere in maniera ineguagliabile”.

Philippe Daverio ha anche partecipato anche ai progetti di valorizzazione del patrimonio Unesco lombardo, in particolare per quanto attiene all’eredità storica e artistica longobarda, analizzando e raccontando gli affreschi della chiesetta di Santa Maria Foris Portas di Castelseprio.

“Proporrò – ha detto l’assessore alla Cultura e Autonomia che gli venga intitolata una sala di Palazzo Lombardia o di Palazzo Pirelli per ricordarlo. La scomparsa di Philippe Daverio lascia davvero un grande vuoto, che addolora ognuno di noi:è un colpo al cuore per la nostra cultura”.