Calcio Lecco, la nuova divisa ‘in rosso’: “Un omaggio agli operatori sanitari”

Presentate le divise ufficiali della Calcio Lecco per la stagione 2020/2021

Un omaggio a medici, infermieri e operatori sanitari, “gli eroi scesi in campo durante l’emergenza sanitaria”

LECCO – La Calcio Lecco 1912 è pronta a tornare in campo e lo farà con delle nuove divise, omaggio a tutti gli operatori sanitari per il loro impegno durante i mesi dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Le maglie ufficiali della stagione 2020/2021 firmate Legea sono state presentate questa mattina, mercoledì, presso l’Ospedale Manzoni di Lecco alla simbolica presenza del Direttore Generale dell’Asst di Lecco, Paolo Favini: “Vi ringrazio per l’aiuto che avete dato all’Ospedale durante l’emergenza sanitaria – ha dichiarato quest’ultimo – ci onora che abbiate scelto questa sede per presentare la vostra nuova divisa che, con nostra grande sorpresa e piacere avrà dei particolari in memoria del difficile periodo trascorso. Grazie, quindi, per esservi ricordati di noi. Scenderemo in campo insieme, si spera per vincere!”.

Alla presentazione erano presenti il Direttore Generale della Calcio Lecco Angelo Maiolo, l’amministratore di Legea-Lecco Mattia Maddaluno, il presidente onorario della società bluceleste Angelo Battazza, il Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla e il mister Gaetano D’Agostino. In sala anche l’assessore del Comune di Lecco Corrado Valsecchi mentre via Skype ha portato un saluto l’assessore allo Sport Roberto Nigriello: “Ci tenevo molto a presenziare, seppur a distanza, a questo significativo momento – ha detto Nigriello – quello che più apprezzo è che la società Calcio Lecco continui a mantenere un forte legame con la città che va oltre il puro piano sportivo. In bocca al lupo a tutti i giocatori per la nuova stagione, sperando di poter tornare presto allo stadio a tifare”.

E’ il rosso il colore identificativo della nuova divisa bluceleste: un omaggio a medici, infermieri, operatori sanitari e tutto il personale che ha lottato durante i lunghi mesi di emergenza sanitaria. “Non abbiamo potuto scendere in campo ma lo avete fatto voi per noi – ha dichiarato Mattia Maddaluno di Legea-Lecco – non potevamo non ricordare il vostro straordinario impegno e così abbiamo pensato di dedicarvi la nostra nuova divisa”.

“Il rosso è un colore praticamente inedito nella storia del nostro club – ha aggiunto Maioli – ma assume una valenza importantissima perché è giusto onorare e dare merito ai veri eroi scesi in campo durante il lockdown che ha fermato il nostro paese. Grazie davvero di cuore per tutto quello che avete fatto, non verrà mai dimenticato”.

L’idea delle magliette è nata dalla famiglia del patron Di Nunno, poi concretizzata con Legea. I dettagli della nuova divisa sono stati illustrati da Maddaluno: “Il calcio è anche un promotore di messaggi sociali e questa iniziativa parte proprio per dimostrare la vicinanza a medici e operatori sanitari. Sotto lo stemma societario ci sarà la scritta “Lecco 2020”, perché vogliamo ripartire da qui. I primi due modelli sono sostanzialmente uguali a quelli della stagione scorsa perché di fatto non si è chiusa sul campo. Queste maglie, tuttavia, presentano delle novità in rosso, che è il filo conduttore che unisce le tre divise. La prima presenterà dei bordi rossi intorno alla numerazione e al cognome dei giocatori, mentre la seconda avrà numeri e nomi tutti rossi. Sotto il colletto è presente il tricolore, che vuole unirci anche con il territorio nazionale. Infine la terza maglia che è completamente rossa per omaggiare medici, infermieri, operatori sanitari e qualsiasi dipendente dell’azienda ospedaliera. Sono presenti profili blucelesti nel colletto e nelle maniche, con numeri e cognomi celesti”.

Un ringraziamento, infine, è stato rivolto anche allo sponsor Pirovano e al presidente onorario Battazza. Le maglie saranno acquistabili presso lo store di Legea in via Turati 113.

GALLERIA FOTOGRAFICA