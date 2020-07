Con la sinistra cambia Lecco: due iniziative in vista delle elezioni

Il 6 agosto presentazione dei candidati Under 30

LECCO – Nei prossimi giorni due importanti iniziative della lista Con la sinistra cambia

Lecco in vista delle prossime elezioni comunali. Sabato 1 agosto dalle 9 alle 13 in piazza Garibaldi raccolta delle firme necessarie per presentare la lista: sono necessarie un centinaio di firme per poter partecipare alla competizione elettorale, naturalmente possono firmare solo i cittadini residenti a Lecco.

Giovedì 6 agosto dalle 18 alle 19 nello spazio musicale creato sul lungolago tra il

ponte Nuovo e il ponte Vecchio, tra un aperitivo e un po’ di buona musica verranno presentati candidate e i nostri candidati under 30.

“Ragazze e ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco per dare il loro importante

contributo a far cambiare passo a questa nostra bella città, un’impresa bella e affascinante anche se difficile ma siamo convinti che “sortirne tutti insieme è politica, sortirne da soli è avarizia”. Le liste elettorali andranno presentate il 20 e 21 agosto, poi inizierà la campagna

elettorale vera e propria, nei giorni immediatamente successivi presenteremo ufficialmente la nostra lista per il prossimo consiglio comunale nella coalizione di centrosinistra per Gattinoni sindaco”.