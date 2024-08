Esodo estivo. Ultimo weekend di rientri: tre giorni da bollino rosso

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso per il traffico da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare anche la SS36

LECCO – Ultimo weekend segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, di domani, sabato 31 agosto, e in particolare per l’intera giornata di domenica 1° settembre: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e dai confini di Stato.

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas e sul sito di Viabilità Italia

Per garantire la fluidità del traffico, Anas (Gruppo FS Italiane) ha intensificato l’impiego del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre. In particolare, sono stati sospesi 906 cantieri, pari al 70% di quelli attivi (1278). Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, in direzione nord, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 31 agosto, dalle ore 8 alle ore 16 e domenica 1° settembre dalle ore 7 alle ore 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari stradali tra cui a SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze: