Estate Insieme Over 60, un ricco calendario di proposte

Da giugno a fine settembre ecco gli eventi pensati per le persone con più di 60 anni residenti in città

L’iniziativa proposta dal centro Il Giglio in collaborazione con tante realtà

LECCO – Nuovo anno e nuova edizione per Estate Insieme over 60, un ricco calendario di iniziative e proposte rivolte alle persone over 60 dal centro ‘Il Giglio’ di Pescarenico per trascorrere l’estate all’insegna della cultura, del relax e della socialità.

Il programma dell’estate 2024 è stato presentato questa mattina, venerdì, proprio presso Il Giglio, alla presenza dell’assessore Emanuele Manzoni (Welfare) e di Beatrice Civillini, coordinatrice del Centro. “Sono particolarmente soddisfatta di questo calendario, frutto di intenso lavoro corale da parte di tante associazioni e realtà del territorio che hanno ideato proposte per tutti i gusti” ha detto Civillini.

Tante iniziative

Dalle passeggiate per i rioni ai laboratori artistici, dalle letture dei Promessi Sposi alle gite in Valsassina e sul Lago di Iseo, dai corsi di inglese ai pranzi conviviali, gli eventi sono davvero tanti, distribuiti da giugno a fine settembre. “L’obiettivo è quello di creare occasioni per gli over 60 della città di stare insieme, pensiamo soprattutto alle persone più sole e fragili – ha detto Civillini – vogliamo accoglierle e fare sì che si sentano parte della comunità. La forza di questo calendario di eventi è proprio la comunità e la fitta rete di relazioni intessute tra Comune e associazioni, ognuna delle quali fa il proprio pezzetto di strada, in un’ottica però di squadra”.

“La parola importante è proprio insieme – ha rimarcato l’assessore Emanuele Manzoni (Welfare) – fare le cose insieme non è scontato, tutti gli operatori che lavorano dietro a questo programma di eventi dedicato agli over 60 hanno fatto ‘spazio’ all’altro, coordinando gli appuntamenti evitando sovrapposizioni e diversificando le proposte. In questo senso Lecco e il suo territorio hanno avuto, da anni, una grande intuizione: quello che fanno gli altri non è in competizione ma in collaborazione, per costruire un tessuto comunitario sempre più forte e coeso. Ringrazio il Giglio, Beatrice, Katia e Lavinia per il lavoro di coordinamento svolto, tutte le associazioni e gli operatori che contribuiscono ad un’Estate Insieme ricca e sociale”.

Il programma, disponibile online sul sito e sui canali social del Comune, è stato stampato anche in forma cartacea: il libretto è disponibile in diversi spazi della città.

Il volontariato: una grande risorsa (in difficoltà)

Alla presentazione era presenti anche tanti volti delle associazioni che collaborano alla realizzazione degli eventi. Un’occasione per ringraziare ma anche confrontarsi sull’unanime problema del ricambio generazionale che rende sempre più difficoltoso trovare ‘nuove leve’ tra i volontari. Per questo motivo l’associazione Ada (Associazione per i Diritti degli Anziani) di Lecco, che organizza Gruppi di Cammino, presto interromperà le attività, come annunciato non senza amarezza dal vice presidente Stefano Salvo: “Non riusciamo più ad andare avanti, siamo troppo pochi e non troviamo nessun nuovo volontario” ha detto “per questo motivo presto il direttivo darà le dimissioni. Dispiace, ma non si può fare altro, continueremo comunque a supportare queste iniziative”. “Cerchiamo di intercettare i giovani pensionati ma oramai si va in pensione sempre più tardi e la voglia di fare viene meno” ha commentato qualcuno, mentre proprio due giovani pensionati hanno voluto dare la propria testimonianza, suggerendo di lavorare in rete tra associazioni per aiutarsi a vicenda, anche sul fronte delle ‘forze’ a disposizione: “Dopo essere andato in pensione ho preso un anno sabbatico al termine del quale mi sono ritrovato spaesato e con pochissima voglia di fare – ha raccontato un volontario dell’Associazione Amici di Germanedo – Poi ho scoperto il volontariato e ho ritrovato la motivazione: mi sentivo finalmente di nuovo utile. Ho convinto qualche altro amico neo pensionato a seguire il mio esempio e continuerò a farlo”.