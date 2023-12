Funivia dei Piani d’Erna, via libera al progetto definitivo per la riqualifica

Il 1° lotto di interventi, finanziato per 1,5 milioni di euro, interesserà le due stazioni a valle e a monte

I lavori dovranno essere collaudati entro marzo 2025

LECCO – La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto per la riqualificazione della funivia dei Pian d’Erna. L’intervento, del valore di 1,5 milioni di euro, riguarderà le stazioni a monte e a valle dell’impianto, con una manutenzione degli stabili e un ammodernamento degli spazi e dei servizi di quella che diventerà la cosiddetta ‘Piattaforma Erna’: un polo più attrattivo per accogliere i turisti e avvicinare alla montagna in modo inclusivo le diverse generazioni.

Il progetto di fattibilità relativo alla totale riqualifica dell’area della funivia (che include anche i parcheggi a valle) prevede quattro lotti complessivi. Attualmente il Comune ha ottenuto finanziamenti solo per il 1° lotto, appunto 1,5 milioni di euro di cui 456 mila del Comune, stanziati a bilancio nel 2024 per la manutenzione straordinaria della funivia.

In particolare gli interventi prevedono interventi sulla parte esterna con la realizzazione di una nuova facciata per entrambe le strutture (a valle e a monte) che restituisca decoro e perfomance energetica agli edifici, nonché sia un primo importante biglietto da visita per chi vuole scoprire le montagne lecchesi.

Ancora più significativa è la rimodulazione degli spazi interni con il rifacimento dei servizi igienici, l’ammodernamento degli spazi adibiti a biglietteria e imbarco/sbarco dalla funivia, nonché dei luoghi di lavoro del personale di controllo.

Un’importante novità tocca l’interno della stazione a monte con la predisposizione degli ambienti per accogliere come riparo dalle intemperie i viaggiatori in caso di brutto tempo ma anche come nuovo punto di ristoro e di animazione dello spazio più prossimo all’attacco dei sentieri: al piano superiore vedrà la luce un salone polifunzionale che diventerà oggetto di un bando di gestione una volta terminati i lavori.

Il cronoprogramma del cantiere prevede l’avvio dei lavori entro l’estate del 2024, con l’obiettivo di minimizzare eventuali periodi di chiusura e fermo impianto per non impattare sulla mobilità dei residenti in Erna e garantire alle attività economiche l’afflusso di turisti. I lavori dovranno essere conclusi entro marzo 2025.

“Il progetto– commentano gli assessori Renata Zuffi e Giovanni Cattaneo – rappresenta un tassello importante nel rilancio della Piattaforma Erna: vogliamo avere cura dell’ambiente in cui si inserisce il servizio di trasporto pubblico, vogliamo favorire un accesso inclusivo ai Piani d’Erna, che tenga conto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche di questa località e favorisca al contempo lo sviluppo di nuove iniziative economiche, culturali e sociali”.