Giornata Mondiale del Creato: grande partecipazione alla Preghiera di Ringraziamento

Domenica 1° settembre si è conclusa l’Oasi di Pace

Una preghiera perché nessuno dia per scontato il dono dell’acqua e anzi sia usata saggiamente e condivisa equamente

LECCO – Una preghiera di ringraziamento al Creatore per il dono dell’acqua, accompagnata dal gesto simbolico di immergere le mani nelle acque del Caldone. Con questo rito si è conclusa l’Oasi di Pace straordinaria di domenica 1° settembre, in coincidenza con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato.

La sessantina di presenti poco sopra la chiesetta di S. Egidio hanno pregato perché nessuno dia per scontato il dono dell’acqua e anzi sia usata saggiamente e condivisa equamente. Nel tratto tra la chiesetta e il punto conclusivo del cammino è stato riletto il messaggio di Papa Francesco dedicato alla ricorrenza che prende avvio dall’invito “Spera e agisci con il Creato”.

Accompagnati dai canoni del coretto “Fermenti di pace” si è anche chiesto perdono per tutte le volte che la creazione geme e soffre in una visione miope dell’uomo che non la tutela. A guidare il percorso don Marco Tenderini, assistente Caritas, che ha invitato tutti a camminare in silenzio ascoltando la voce della natura, contemplandola in una serata che ha concesso ai partecipanti un momento di vera “oasi” con la freschezza del microclima della zona e la spontanea condivisione tra i presenti.

Il gruppo decanale “Pace e Creato” sta organizzando un altro appuntamento per sabato 28 settembre: un concerto del coro S. Pietro al monte di Civate che si esibirà in un punto panoramico sopra la città di Lecco, il santuario mariano di Rancio superiore. In programma una serie di canti di vari popoli del mondo, tutti incentrati sulla lode alla natura.