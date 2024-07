Giovani al lavoro con Plastic Free per ripulire la ciclabile di Rivabella

L’intervento questa mattina tra Bione e Palataurus

16 kg di rifiuti raccolti

LECCO – Nella mattinata di oggi l’oratorio di Pescarenico insieme all’Associazione Plastic Free ha effettuato una pulizia ambientale tra il Bione e il Palataurus, lungo la ciclabile di Rivabella. 13 i giovani coinvolti, con loro i volontari Plastic Free e gli educatori: complessivamente sono stati raccolti 16 kg di rifiuti e uno pneumatico.

“L’entusiasmo dei ragazzi nel raccogliere carte, pacchetti di sigarette non è passato inosservata ai passanti – ha raccontato Ornella Pozzoni, referente per la zona di Lecco di Plastic Free – in molti si sono fermati a ringraziarci per l’attività di pulizia. Decoro urbano e abbandono rifiuti sono temi che ci stanno molto a cuore, porteremo avanti questa battaglia” ha concluso.