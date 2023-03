In tanti alla giornata ecologica per ripulire il Lago di Annone e le sue sponde

Tanti volontari per ripulire dai rifiuti le acque e le sponde tra Galbiate e Oggiono

Grande partecipazione e poi festa allo Spot di Galbiate

GALBIATE – Successo la giornata di pulizia del lago di Annone e delle sue rive tra Galbiate e Oggiono che si è svolta sabato scorso, 25 marzo. L’iniziativa Save The Lake, è stata ideata da due amici, Lorenzo Negri e Federico Riva, coinvolgendo diversi gruppi e associazioni del territorio e ottenendo anche il patrocinio del Comune di Galbiate.

In tanti hanno risposto all’appello: “Ci siamo trovati alle 9.30 al Campo dei Fiori di Galbiate – ha fatto sapere Negri – quindi ci siamo divisi per gruppi: una cinquantina di persone hanno lavorato sul lago in canoa, le imbarcazioni sono state messe a disposizione dalle Associazioni Oggiono Kayak Team e Sflow Outdoor e anche da alcuni privati; altri gruppi hanno invece raccolto rifiuti a piedi lungo le rive con Legambiente e altre associazioni ambientaliste e in bici lungo la ciclabile con le associazioni North N Line e Vibes Asd. Siamo molto soddisfatti – aggiunge – la grande partecipazione ci ha permesso di recuperare moltissimi rifiuti, abbiamo davvero raccolto di tutto, anche rifiuti speciali come copertoni e pezzi di ferro”.

Dopo la pulizia, la giornata è proseguita allo Spot di Galbiate, sede dell’associazione Vibes Asd: “Qui si è tenuto un pomeriggio di inclusione, c’erano varie realtà del territorio che si sono presentate e hanno proposto le loro attività a grandi e piccoli” ha detto Lorenzo.

Numeri di giocoleria, skate e bici hanno intrattenuto i presenti, grazie alla Norh N Line sono stati organizzati anche dei giri in Mtb nei boschi sopra Galbiate. Cibo, birra e musica fino a sera hanno fatto il resto, rendendo la giornata doppiamente speciale.