La lettera di solidarietà dei sindaci lecchesi a Decaro: “Siamo al tuo fianco”

In 45 hanno firmato la lettera indirizzata al sindaco di Bari Antonio Decaro in segno di solidarietà

Il Comune è a rischio commissariamento per infiltrazioni mafiose: “Ciò che sta accadendo è vergognoso”

LECCO – Sono 45 i Sindaci della provincia di Lecco tra i primi 100 Sindaci lombardi ad aver sottoscritto una lettera indirizzata al Sindaco di Bari e presidente di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Antonio Decaro in segno di solidarietà e vicinanza per le recenti vicende che lo stanno riguardando, sia personalmente sia come rappresentante delle Istituzioni.

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha disposto la nomina di una commissione d’accesso per valutare eventuali infiltrazioni criminali nell’amministrazione comunale barese: una scelta legata all’indagine giudiziaria della Dda di Bari che nei giorni scorsi aveva portato all’iscrizione di 130 persone nel registro degli indagati, tra cui una consigliera comunale eletta, il marito e un ex consigliere regionale. Le infiltrazioni avrebbero raggiunto anche un’azienda municipalizzata totalmente controllata dal Comune di Bari, che è stata commissariata.

Dura la reazione del primo cittadino Antonio Decaro, alla guida della città da 10 anni e protagonista di un’intensa lotta contro la criminalità organizzata. Dal 2016 vive sotto scorta per le minacce mafiose ricevute.

Il supporto al primo cittadino barese è arrivato da diversi colleghi sindaci, tra cui i lecchesi. Di seguito il testo della lettera (la sottoscrizione, come specificato, resta aperta a nuove adesioni):

Caro Antonio,

sei un esempio per tutti noi sindaci d'Italia, lo sei da tanti anni ed è anche per questo che sei il nostro Presidente. Oggi però la stima che abbiamo nei tuoi confronti, se possibile, è ancora maggiore. La tua battaglia dalla parte dello Stato contro le mafie e la criminalità organizzata che questa mattina hai raccontato con grande coraggio, facendo pubblicamente e ad alta voce i nomi dei clan, degli estorsori, dei corruttori e dei criminali che hai denunciato, sarà per noi un’ulteriore guida sulla strada della legalità, della trasparenza, della correttezza e del bene comune. È vergognoso quello che sta accadendo a te, alla tua città e a tutti i cittadini di Bari che rappresenti da dieci anni in modo straordinario con fierezza, entusiasmo e competenza. Caro Antonio, siamo

al tuo fianco senza se e senza ma, e siamo al fianco di tutte le persone perbene vittime del malaffare e della mala politica in ogni parte d’Italia. Invitiamo pertanto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla massima trasparenza e chiarezza nelle azioni che verranno compiute, anche da parte del Governo italiano, da qui alle prossime elezioni amministrative della Città di Bari.

Patrizio Sidoti – sindaco di Annone di Brianza (LC)

Gualtiero Chiricò – sindaco di Barzanò (LC)

Mirko Ceroli – sindaco di Barzago (LC)

Luca Cattaneo – sindaco di Bulciago (LC)

Luca Pigazzini – sindaco di Carenno (LC)

Filippo Galbiati – sindaco di Casate Novo (LC)

Roberto Combi – sindaco di Cassina Valsassina (LC)

Aldo Riva – sindaco di Castello di Brianza (LC)

Luisa Airoldi – sindaca di Cesana Brianza (LC)

Angelo Isella – sindaco di Civate (LC)

Monica Gilardi – sindaca di Colico (LC)

Tiziana Galbusera – sindaca di Colle Brianza (LC)

Sabina Panzeri – sindaca di Costa Masnaga (LC)

Ave Pirovano – sindaca di Cremella (LC)

Stefano Cassinelli – sindaco di Dervio (LC)

Paolo Lanfranchi – sindaco di Dolzago (LC)

Elena Pirovano – sindaca di Ello (LC)

Giancarlo Valsecchi – sindaco di Erve (LC)

Piergiovanni Montanelli – sindaco di Galbiate (LC)

Giuseppe Conti – sindaco di Garlate (LC)

Fabio Vergani – sindaco di Imbersago (LC)

Marco Panzeri – sindaco di La Valletta Brianza (LC)

Mauro Gattinoni – sindaco di Lecco (LC)

Silvano Stefanoni – sindaco di Lierna (LC)

Cristina Citterio – sindaca di Lomagna (LC)

Flavio Polano – sindaco di Malgrate (LC)

Riccardo Fasoli – sindaco di Mandello del Lario (LC)

Paolo Redaelli – sindaco di Missaglia (LC)

Paola Colombo – sindaca di Monte Marenzo (LC)

Laura Di Terlizzi – sindaca di Nibionno (LC)

Chiara Narciso – sindaca di Oggiono (LC)

Marco Passoni – sindaco di Olginate (LC)

Federico Gramatica – sindaco di Oliveto Lario (LC)

Paolo Brivio – sindaco di Osnago (LC)

Gianpaolo Torchio – sindaco di Paderno D'Adda (LC)

Fabio Festorazzi – sindaco di Perledo (LC)

Elide Codega – sindaca di Premana (LC)

Mauro Artusi – sindaco di Primaluna (LC)

Matteo Radaelli – sindaco di Rogeno (LC)

Giacomo Valsecchi – sindaco di Suello (LC)

Alberto Nogara – sindaco di Taceno (LC)

Matteo Colombo – sindaco di Valgreghentino (LC)

Antonio Rusconi – sindaco di Valmadrera (LC)

Robertino Manega – sindaco di Verderio (LC)

Fabio Bertarini – sindaco di Viganò Brianza (LC)