Meteo. Temperature torride per l’inizio settimana, ma possibili temporali

Il lago di Como segna livelli minimi di portata e riempimento, con conseguenze sull’agricoltura

A metà settimana il picco di caldo, previsti 36 gradi

LECCO – Il caldo, forse, allenterà un poco la sua morsa nel corso della prossima settimana: le temperature resteranno su livelli molto alti anche se possibili precipitazioni nella serata di martedì 21 giugno, primo giorno d’estate secondo il calendario, e mercoledì potrebbero portare una rinfrescata. La colonnina di mercurio continuerà a oscillare fra i 20 gradi, temperatura minima prevista martedì, e i 36 gradi, massima che si raggiungerà giovedì pomeriggio quando il cielo dovrebbe rimanere terso.

La siccità

La mancanza d’acqua e il caldo torrido stanno mettendo a dura prova le coltivazioni. I livelli dei laghi e dei fiumi in tutta la regione segnano le altezze idrometriche più basse di sempre. Il lago di Como, le cui rilevazioni vengono misurate all’altezza di Malgrate dall’Ente regionale regolatore dei grandi laghi, segna un riempimento di appena il 21,8% e un’altezza idrometrica quattro centimetri sotto la media.

Per sfuggire al caldo e approfittare delle temperature estive i lecchesi si concedono un bagno al lago, con tutte le località in provincia balneabili secondo i rilievi condotti dall’Ats all’inizio del mese (a questo link l’articolo completo). L’Ats Brianza ha anche diffuso alcuni consigli per far fronte al caldo estivo (qui l’articolo)