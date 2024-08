Lavori sulla vecchia Lecco – Ballabio: semaforo per due mesi

I lavori servono per il consolidamento dei cigli di valle nel tratto compreso tra la cosidetta “curva delle angurie” fino all’ingresso di Ballabio

Il semaforo sarà attivo 24 ore su 24, sabati e giorni festivi inclusi

BALLABIO – Senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico da oggi, martedì 27 agosto fino a venerdì 25 ottobre lungo la vecchia Lecco – Ballabio, SP62, dall’altezza della cosiddetta “curva delle angurie” fino indicativamente all’ingresso dell’abitato di Ballabio (tratto compreso tra il chilometro 5+850 e il chilometro 6+100). L’impianto semaforico sarà attivo 24 ore su 24, inclusi sabati e giorni festivi.

Questa misura, decisa dalla Direzione IV della Provincia di Lecco – Protezione Civile, Trasporti e Mobilità, Viabilità – è necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada durante i lavori di consolidamento dei cigli di valle affidati all’impresa CIDIEFFE Costruzioni srl di Colico. Le limitazioni della carreggiata e la natura stessa delle operazioni in corso rendono infatti impossibile mantenere il transito aperto in entrambe le direzioni in modo sicuro.

La Pronvincia di Lecco, ricorda a tutti coloro che utilizzano quotidianamente la SP62 di prestare attenzione alla nuova segnaletica e di programmare i propri spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti.