Una sola modifica alla viabilità prevista in settimana a Lecco

LECCO – Nella settimana di Ferragosto in città si segnala un solo cantiere attivo in città.

In via Pascoli è istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per intervento di sistemazione all’impianto di illuminazione dalle 7 alle 20 dal 16 al 18 agosto e il 20 e 21 agosto.