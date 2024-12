Lecco, un Natale nel segno della solidarietà per la Polizia di Stato

Santa Messa nella chiesa di Malgrate, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato don Andrea Lotterio

Piccolo gesto spontaneo dei poliziotti che hanno donato una spesa solidale che, attraverso la parrocchia, sarà distribuita ai più bisognosi

LECCO – Per celebrare il Santo Natale la Polizia di Stato apre le porte alla solidarietà, rivolgendo l’attenzione alle persone meno abbienti. Donne e uomini della Polizia di Stato, della Questura, della Polizia Stradale, della Polfer, della Sezione di P.G. della Procura, dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale Pensionati) e delle Organizzazioni Sindacali, hanno voluto partecipare alla funzione religiosa, presso la Chiesa di San Leonardo a Malgrate, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Don Andrea Lotterio, per condividere il più alto significato religioso della festività, della nascita che nel lavoro di un poliziotto si rinnova ogni giorno, nel riuscire a fare sempre meglio e di più per la collettività.

In questo segno anche le parole del Cappellano della Polizia di Stato, che ha sottolineato il valore del Santo Natale nella condivisione e nell’atteggiamento altruistico, che spinge verso chi ha bisogno.

Ha preso poi la parola il Questore di Lecco Stefania Marrazzo che ha voluto ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato per l’impegno quotidianamente profuso nella realizzazione di una sicurezza sempre più partecipata. Il Questore ha voluto ringraziare tutti i poliziotti in servizio presso tutti gli Uffici della Polizia di Stato, per aver sempre anteposto il bene pubblico ad ogni altra esigenza, anche personale.

La Polizia di Stato ha voluto inoltre sostenere un’iniziativa di solidarietà, fatta di un piccolo gesto spontaneo dei poliziotti, con una spesa solidale di generi alimentari che, attraverso la parrocchia, sarà distribuita ai più bisognosi.

Un gesto sentito quello dei poliziotti di Lecco con cui hanno voluto confermare l’ormai consolidato rapporto di vicinanza con i cittadini, un piccolo regalo che hanno ritenuto offrire per affermare ancora una volta: “La Polizia di Stato c’è sempre”.