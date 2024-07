Malnago, scuola primaria: genitori all’opera per imbiancare l’istituto

I bambini al rientro delle vacanze troveranno un ambiente colorato e stimolante, pronto ad accoglierli

MALNAGO – I genitori degli alunni della scuola primaria di Malnago si sono offerti, a titolo gratuito, di imbiancare l’istituto per far sì che i bambini, al rientro delle vacanze, troveranno un ambiente colorato e stimolante, pronto ad accoglierli.

“Una lezione di educazione civica, quello che a scuola viene chiamato tecnicamente ‘compito di realtà’, mettendo mano ai pennelli e sacrificando alcuni preziosi fine settimana estivi. Questi genitori hanno mostrato ai loro figli quanto è importante dedicarsi a curare lo spazio in cui loro, quotidianamente, apprendono per diventare parte responsabile e attiva di una comunità allargata” commenta Elvira Fortino, referente per il plesso Silvio Pellico di Malnago.

“Un ringraziamento particolare va alla signora Anna Selvi, presidente dell’associazione Scuolamica Lecco3, che, con la sua costanza, ha fatto si che una bella idea diventasse un progetto e si concretizzasse” conclude così Elvira Fortino.